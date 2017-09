Kinderen in Meierijstad leren hoe het is om blind te zijn

12 september Hoe is het om blind te zijn en met een stok te lopen? En hoe is het om in een rolstoel te zitten? Dat gaan leerlingen van de groepen 8 op basisscholen in Meierijstad ervaren als zij deelnemen aan een scholenproject van de nieuwe stichting Toegankelijk Meierijstad. ,,Het is een echt doe-project", zegt secretaris Marion de Laat. ,,In Veghel deden we dit al enkele jaren, nu gaan we ook toepassen op basisscholen in de oude gemeenten Sint-Oedenrode en Schijndel."