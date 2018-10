Grondeigenaren Keldonk krijgen telefoontje van gemeente: 'Wilt u bouwen?’

VEGHEL - Eigenaren van grond in Keldonk waarop volgens de gemeente op korte termijn woningbouw mogelijk is, kunnen binnenkort een telefoontje verwachten van de gemeente. De gemeente wil weten of ze mee willen werken aan een onderzoek naar woningbouw voor het dorp.

Het gaat om grondeigenaren die in het verleden al aangegeven hebben dat ze nadenken over de bouw van woningen op hun locatie. Geïnteresseerde grondeigenaren krijgen vervolgens twee maanden de tijd om een schetsplan in te dienen dat voldoet aan een programma van eisen, specifiek gericht op de woonwensen van mensen in Keldonk en mensen die hebben aangegeven dat ze in het dorp willen gaan wonen. De dorpsraad en de gemeente Meierijstad hielden in augustus een avond over woonbehoeften. Mensen konden aangeven wat ze de komende vijf jaar willen qua woonwensen- en behoeften.

De gemeente beoordeelt uiteindelijk welk schetsplan doorgang kan vinden. Snelheid waarmee daadwerkelijke bouw mogelijk is, wordt een belangrijk criterium bij de beoordeling van de verschillende plannen. De gemeente gaat vooralsnog voor één bouwplan, omdat de vraag naar woningen in Keldonk vooralsnog redelijk beperkt is.

Keldonk is als eerste kern van Meierijstad aan de beurt met deze aanpak. Ook de andere kleine kernen krijgen een inventarisatie. De gemeente wil zo de regie meer naar zich toe ment neemt de gemeente regie op de woningbouwontwikkeling en wil ze stagnatie door concurrentie voorkomen.

