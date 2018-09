'Haauwt oe eige nie in' motto carnaval Kuussegat

Ben Hofhuis wederom koning van het Sint Barbaragil­de

21 september VEGHEL - Voor de tweede maal wist gildebroeder Ben Hofhuis zich naar de koningstitel te schieten bij het Veghelse Sint Barbaragilde, want afgelopen kermiszondag was het raak en ook in 2013 wist hij bij het koningschieten de houten vogel naar beneden te halen. Hofhuis had dit jaar slechts 83 schoten nodig, normaal gesproken zijn er meer dan 150 pogingen nodig.