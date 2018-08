Harrie Hendriks kijkt met een glimlach terug op kwart eeuw Lambertuskerk

Te koop voor iedereen: een stukje ziekenhuis Bernhoven in Uden

7:00 UDEN - Binnenkort in de aanbieding: een stukje Bernhoven. Het Udense ziekenhuis stelt als eerste in Nederland vanaf volgend jaar patiënten en andere geïnteresseerden in de regio in staat om obligaties te kopen. Doel van die nieuwe stap: de betrokkenheid bij het regionale ziekenhuis vergroten.