Hart van Bourdonck, zó gaat 't Mirakel heten

In september maakte een groep Boerdonkenaren bekend dat ze 't Mirakel aankopen. Op die manier voorkomen ze dat er arbeidsmigranten in gehuisvest worden én blijft het café behouden voor het dorp. Die kans was reëel want er lagen vergevorderde plannen om de herberg om te bouwen tot hotel voor dertig arbeidsmigranten.

Quote We wilden minimaal dertig deelnemers en we zitten nu al op 45 deelnemers. Antoon Donkers, Voorzitter Stichting Miraculeus Boerdonk

‘t Mirakel wordt voor 595.000 euro aangekocht. Deelnemers leggen ieder 10.000 euro in. Voor het dan nog resterende bedrag wordt een hypotheek afgesloten bij de Rabobank, legt voorzitter Antoon Donkers uit. ,,We wilden minimaal dertig deelnemers en we zitten nu al op 45 deelnemers. Daar zouden nog mensen bij kunnen komen, de inschrijving sluit op 31 oktober. Voordeel met meer deelnemers is dat je minder hoeft te lenen. Deelnemers delen straks in het rendement. De Rabobank wil een hypotheek verstrekken, omdat de bank het dorpscafé beschouwt als maatschappelijk vastgoed.” Over de nieuwe naam: ,,Daar zijn we in Boerdonk heel blij mee. Boerdonk werd op oude kaarten Bourdonck genoemd, dus er is een historische link.”

Op maandag 22 oktober is officieel de Commanditaire Vennootschap opgericht voor de aankoop van dorpsherberg het Mirakel. Het beheer wordt gedaan door een stichting met de naam Stichting Miraculeus Boerdonk. De nieuwe uitbaters huren het pand straks van de stichting. De overdracht is op 6 december. De focus blijft op de hotelfunctie liggen, maar in de weekenden gaat het café open voor het dorp. Dorpshuis d’n Hazenpot is straks gesloten in het weekend.

Quote Ik weet dat ‘t Mirakel voor de Boerdonkse mensen geen ideale situatie is geweest. Dat is ook de reden waarom we de naam willen veranderen Denny van Lankveld