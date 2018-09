Heel Keldonk gaat koken met burendag

Hoe verbind je mensen in een kleine dorpsgemeenschap, die komen elkaar toch al snel tegen? ,,Dat valt dus best tegen," vertelt Conny Verhoeven van de werkgroep Burendag in Keldonk, die zelf al elke maand voor een groepje senioren kookt. ,,Neem ouderen die minder mobiel zijn, die een beetje achteraf wonen, en de werkende en schoolgaande dorpelingen met een volle agenda. Die treffen elkaar niet zo vaak hoor. Dan is er snel een week voorbij zonder dat je iemand gezien hebt. En dat is voor sommigen heel erg lang."