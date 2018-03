Hoge Raad wijst cassatieverzoek van moordenaar Veghelse kickbokser van de hand

Buurt­be­mid­de­ling Meierijstad zoekt bemiddelaars

12 maart ERP/VEGHEL - Buurtbemiddeling Meierijstad, waarbij getrainde vrijwillige bemiddelaars helpen bij het oplossen van conflicten tussen buren, zoekt bemiddelaars voor Erp en Veghel. In Schijndel en Sint-Oedenrode bestond al buurtbemiddeling, in Erp en Veghel is het dit jaar van start gegaan.