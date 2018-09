Hoog bezoek bij herdenking bevrijding Veghel

Dongenaar ontrafelt mysterie van de elfde parachu­tist uit 1943

15 september EERDE - Tien bemanningsleden passen er in een B-17 bommenwerper. Echt niet meer. Toch telden ooggetuigen op 20 oktober 1943 elf bemanningsleden in en rondom een neergestorte B-17 in Eerde. Cor Vervoort uit Dongen achterhaalt bijna 74 jaar later hoe het verhaal werkelijk in elkaar zat.