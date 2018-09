Hulp gezocht voor nieuw basecamp Veghel bij herdenking 2019

VEGHEL - Morgen en maandag wordt in Veghel en Eerde Operatie Market Garden herdacht. Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat deze regio bevrijd werd. Stichting Operatie Market Garden is nu al druk bezig met de voorbereiding voor volgend jaar. Net als in 2014 wordt basecamp Veghel opgezet.

Op 14 september 2019 wordt herdacht dat 75 jaar geleden operatie Market Garden plaatsvond en de bevrijding van Nederland begon. De activiteiten in dit jubileumjaar worden georganiseerd door de stichting Operatie Market Garden, dezelfde stichting die ook OMG2014 organiseerde. Volgens de organisatie wordt het net als vijf jaar geleden een groot evenement. Op zaterdag 14 september 2019 zal een grote groep originele legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog vanuit Leopoldsburg in België via Lommel, Valkenswaard, Waalre, Eindhoven, Son en Breugel naar de gemeente Meierijstad (Sint-Oedenrode, Schijndel en Veghel) rijden. Daar eindigen ze in Basecamp Veghel. Voor alle activiteiten zoekt de organisatie nog hulp van vrijwilligers.

Programma

Van zondag 15 september 2019 tot en met zaterdag 21 september 2019 is het basecamp Veghel dan de locatie waar een educatief programma plaatsvindt. Duizenden scholieren kunnen hier met eigen ogen zien en meemaken hoe het er in een legerkamp tijdens de Tweede Wereldoorlog aan toe ging. In 2014 trok dit evenement met re-enactors bijna 20.000 bezoekers.

Op donderdag 19 september 2019 vindt er een Veteranendag plaats, waarvoor alle veteranen uitgenodigd worden. Naast het Basecamp Veghel is er ook een tweede camp Cider White in Grave. Dit is gesitueerd naast de brug van Grave op historische grond vlakbij de kazematten (het Nederlandse woord voor bunker). Ook hier vindt een educatieprogramma plaats en zijn er publieksactiviteiten.