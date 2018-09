Hulpdiensten uitgerukt voor 'levensechte' pop in haven Veghel

Groot evenement voor zzp'ers op de Noordkade in Veghel

12:24 VEGHEL - Een groot netwerk-evenement voor de vele zzp-ers die Brabant telt. Dat heeft Agrifood Capital voor ogen met het ZZP Boost Event op 27 september op de Noordkade in Veghel. Want hoewel duizenden mensen een eigen bedrijf leiden, kunnen velen van hen een steuntje in de rug gebruiken, meent de organisatie.