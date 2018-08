In de stal is geen plaats meer voor de mens

Stop met verbieden: leer kind juist om mobieltjes handig in te zetten

6:59 TILBURG/DEN BOSCH/VEGHEL - De ene middelbare school weert de smartphone uit het lokaal, de ander komt juist terug van een verbod. Patrick Koning van het Koning Willem I College in Den Bosch weet hij als geen ander hoe scholen worstelen met dit dilemma. Hij schreef het boek 'Mediawijsheid in de Klas'. ,,We begrenzen het gebruik van mobieltjes, terwijl we ook willen dat kinderen er mee leren omgaan."