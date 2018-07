'In het water kan je toveren met die kinderen'

Fietsers op het voetpad grootste knelpunt in verkeer Mariaheide

3 juli MARIAHEIDE - Fietsers die op het voetpad fietsen. Dat is het het grootste knelpunt op de Pastoor van Haarenstraat in Mariaheide, ervaren inwoners. Op verzoek van de gemeenteraad Meierijstad is deze weg verkend. Dat is gebeurd door een werkgroep van Dorpsraad Mariaheide, bewoners en ondernemers.