In polonaise door de Sligro

Kunstwerk met een ontroerend verhaal in gemeentehuis Meierijstad

2 februari VEGHEL - De gemeente Meierijstad is een kunstwerk met een verhaal rijker. Het hangt sinds vanochtend - vrijdag 2 februari - in de centrale hal van het gemeentehuis in Veghel. De maakster van het schilderij is het nu bijna 15-jarige meisje Maria Eduarda uit een sloppenwijk bij Florianopolis in Brazilië.