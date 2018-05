Internetheld Nathan (23) verovert harten met hilarische dansmoves op 7th Sunday: 'Daar is ‘ie weer!'

VideoERP – Zwemleraar Nathan Eekhof (23) uit Amstelveen, bekend van de razend populaire Facebook-pagina Nathan's Crazy Dance Moves , heeft weer van zich laten horen. De dansende internetsensatie kreeg afgelopen zondag op 7th Sunday in Erp de lachers op zijn hand met zijn hilarische moves. ,,Daar heb je hem weer!”

Zijn Facebook-pagina Nathan's Crazy Dance Moves heeft ruim 10.000 likes en is in de loop der jaren steeds populairder geworden. Festivalbezoekers smullen van zijn onbegrijpelijke dansbewegingen en prijzen hem dat hij gewoon doet waar hij zelf zin in heeft.

,,Ik doe niemand kwaad, het is niet illegaal, ik ga gewoon lekker los op de muziek”, zei hij ooit eens in gesprek met het Parool. ,,Het is elke keer weer een verrassing wat ik ga doen. Als de beat komt, maak ik gewoon onverwachte moves.”

Onnavolgbaar

En dat gebeurde afgelopen zondag opnieuw op 7th Sunday, een eendaags dancefestival in Erp. Op beelden is te zien hoe Nathan tientallen, zo niet honderden festivalbezoekers vermaakt met hilarische en onnavolgbare dansbewegingen. Vaak niet eens op de maat van de muziek, maar dat maakt niemand natuurlijk iets uit.

,,Ik krijg veel positieve reacties”, vertelde Nathan eerder in een interview. ,,Soms bieden mensen me zelfs flesjes water aan. Die sla ik altijd af, hoe eerlijk mensen er ook uit zien; je weet nooit wat erin zit. Als er dan een filmpje van mij op internet verschijnt, gelooft niemand mij meer.”

Hit

Op zijn Facebook-video, die al bijna 30.000 keer bekeken is, regent het positieve reacties. ,,Daar hebben we onze held weer!”, laat een festivalganger aan zijn vrienden weten. ,,Jammer dat we dit gemist hebben. Wat een baas blijft het ook”, schrijft een ander.