Inwoners Boerdonk kopen herberg 't Mirakel

Het koopcontract is gisteren getekend, meldt een van de initiatiefnemers, Antoon Donkers. ,,We wisten dat een andere partij vergevorderde plannen had om 't Mirakel te kopen en om te bouwen tot hotel voor dertig arbeidsmigranten. De aanvraag om het bestemmingsplan te wijzigen, lag al bij de gemeente. En stuwadoorsbedrijf Van Rooij uit Hedel had al in opdracht plannen gemaakt."