Jumbo geeft startsein bouw hypermodern distributiecentrum in Nieuwegein

VEGHEL - De familie Van Eerd van Jumbo Supermarkten uit Veghel gaf dinsdag in Nieuwegein het startsein voor de bouw van een nieuw hypermodern distributiecentrum. De eer was aan Kitty van Eerd, echtgenote van grondlegger Karel van Eerd, om de eerste paal symbolisch de grond in te slaan.

Het toekomstige, gemechaniseerde distributiecentrum verschijnt op een terrein ter grootte van ruim 200.000 vierkante meter op bedrijventerrein De Liesbosch. Het Nationaal Distributie Centrum (NDC), zoals Jumbo het noemt, zal naar verwachting eind 2020 zijn deuren openen.

Het nieuwe centrum krijgt een spilfunctie in de groeiambities van Jumbo. Ceo Frits van Eerd: ,,Jumbo blijft sterk groeien. We voorzien een verdere toename van het aantal reguliere winkels, Foodmarkten en Jumbo City’s. Om deze groei in goede banen te leiden, zal ons NDC in Nieuwegein zich toeleggen op een snellere en efficiëntere toelevering van langer houdbare producten.''

De van origine Duitse automatiseerder Witron levert het mechanisatiesysteem, dat in die hoedanigheid nog niet in de supermarktbranche gebruikt wordt. Er komen volautomatische systemen die pallets naar zogenoemde opslaglocaties verplaatsen. De rolcontainers die gebruikt worden, worden zo efficiënt mogelijk worden gevuld, waardoor het aantal transportbewegingen wordt verminderd. Daarnaast sluit de volgorde van stapeling van de rolcontainer aan op de wijze waarop de producten in de winkels in de schappen staan.