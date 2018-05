'Jumbo goedkoopste supermarkt, Albert Heijn duurste'

Laatste slag in Erps rikcon­cours

9 mei ERP - Wat in 1955 begon als een poging om geld bij elkaar te krijgen voor een betaalde trainer, mondde uit in decennialang kaartplezier voor velen, uit Erp en omgeving. Maar het einde is in zicht; komend weekeinde worden in de kantine van RKVV Erp voor de allerlaatste keer de kaarten geschud.