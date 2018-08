Jumbo groeit verder en neemt Smulweb over

Opening winkels

Topman Frits van Eerd van Jumbo is in zijn nopjes met de cijfers. ‘De aanhoudend gunstige omzetontwikkeling in dit eerste halfjaar van 2018 legt een stevig fundament. We zetten in op verdere groei, waarbij we vasthouden aan onze klantgerichtheid en onderscheidend aanbod van hoge kwaliteit tegen de laagste prijzen, en tegelijkertijd een flink aantal vernieuwingen doorvoeren op het gebied van klantgemak en winkelbeleving rondom lekker en gezond eten. "