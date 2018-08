Jumbo haalt choco crispies uit de schappen; mogelijk met notenvariant gemengd

Van wie is deze 'politieau­to'? Veghelse bakkerij gaat met ludiek filmpje op zoek naar eigenaar

6 augustus VEGHEL - Wat doe je als één van je jongste klanten per ongeluk zijn of haar speelgoedauto achterlaat in je bakkerij? Precies, dan zet je een creatief filmpje in elkaar om de rechtmatige eigenaar te vinden. Bakkerij Van Leur uit Veghel scoorde zo binnen een dag al bijna 4.000 views. Maar de eigenaar van het autootje is nog altijd niet gevonden.