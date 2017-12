Jumbo verzorgt duizenden kerstdiners voor ouderen en armen

IJspret geeft reuring in centrum Veghel, daar wordt iedereen blij van

14:12 VEGHEL - Het centrum van Veghel bruist weer. De komst van de ijsbaan van Veghel on Ice op de Markt geeft een mooie impuls en is een trekker van klanten naar horeca en winkels rondom de Markt. De Rotary Veghel, die via Stichting Veghel on Ice de ijsbaan dit jaar op de Markt heeft opgebouwd, is zeer content met de nieuwe stek.