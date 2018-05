Jumbo volgt Lidl niet: sigaretten blijven in supermarkten te koop

Vier arresta­ties bij politie-invallen in Veghel, Hees­wijk-Din­ther en Helmond: soft- en harddrugs gevonden

29 mei VEGHEL - De politie is dinsdagochtend in Veghel, Heeswijk-Dinther en Helmond in totaal vijf panden binnengevallen. Dat gebeurde in het kader van een onderzoek naar de handel in soft- en harddrugs. De politie hield drie mannen en een vrouw aan.