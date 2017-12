Kaarsjes zetten overleden kinderen in het licht in Veghel

Snelgroeiende sport padel nu ook te spelen op banen in Mariaheide

8 december MARIAHEIDE - Tennispark de Krekel in Mariaheide krijgt twee padelbanen. Padel komt uit Mexico en is de snelst groeiende sport van Nederland. Het is een combinatie van tennis en squash en kan in de regio op dit moment in Den Bosch, Waalwijk, Gilze, Udenhout en Berkel-Enschot gespeeld worden.