Keldonk geeft geld liever ergens anders aan uit: inwoners gaan zelf plantsoenen verzorgen

Wethouder Harry van Rooijen, voorzitter Wouter van Boggelen van de dorpsraad en Ad Peters, coördinator van de Vrijwilligerscentrale, ondertekenden in dorpshuis 't Span in Keldonk de overeenkomst.

Eigen initiatief

Het initiatief kwam uit het dorp zelf. De dorpsraad gaat ervan uit dat onder de inwoners een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel ontstaat voor een goed onderhouden kern als mensen zich ervoor inzetten. Voor de vrijwilligers is er tijdens het werk ook tijd om te buurten met een kop koffie in 't Span. ,,Wij willen graag als gemeente dit soort initiatieven ondersteunen. Keldonk is een heel mooi voorbeeld van ‘samen doen‘ dat we verder willen uitrollen in de overige kernen van Meierijstad", stelt Harry van Rooijen.