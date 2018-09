Kermismeester Veghel: 'Skate Jumper wordt publiekslieveling'

Het is de derde en laatste keer dat Jan-Hein Opheij de kermis in zijn woonplaats samenstelt. De overkoepelende stichting kermissen gemeente Veghel moet op zoek naar een opvolger. Opheij hoopt dat de ingezette lijn wordt voortgezet. ,,Een kwalitatief goede kermis die bij de maat van Veghel past en die een verbinding legt met de herdenking van de bevrijding."

Vooruitzicht

Opheij doet een oproep aan de gemeente Meierijstad en andere partners om de handschoen op te pakken. ,,Er liggen echt kansen om ons als Market Garden-gemeente op de kaart te zetten. Zeker met de viering van de 75ste verjaardag van de bevrijding in 2019 in het vooruitzicht." De Veghelse kermis kan daarbij in zijn ogen een rol spelen.