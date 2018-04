Kinderen versieren fietsen in Boerdonk

VIDEO Doodgescho­ten man in Schijndel is Daan Hoefs (26), die betrokken was bij dood Joeri Edelijn

26 april SCHIJNDEL - Het slachtoffer van de dodelijke schietpartij in Schijndel is de 26-jarige Daan Hoefs uit Erp. Hij is een bekende van de politie. Hoefs werd veroordeeld tot acht maanden cel voor wapen- en drugsbezit en stond terecht voor betrokkenheid bij de dood van Joeri Edelijn in Uden.