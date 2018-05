Kinderparlement komt eraan in Meierijstad: 'Kinderen bij de politiek betrekken'

De voorbereidingen houden in dat de gemeente in overleg gaat met de basisscholen in Meierijstad, 35 in totaal. De gemeente werkt daarbij samen met de organisatie ProDemos, die ervaring heeft bij het instellen van een kindergemeenteraad. Zij kunnen basisscholen onder meer een lespakket aanbieden. Ook gaat de gemeente in overleg met de drie middelbare scholen in de gemeente.