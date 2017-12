Klanten Jumbo misleid met 'goudeerlijk' maisbrood: gebakken zonder maismeel

Het Veghel van Björn van Berlo

13 december VEGHEL - Vooral zijn ouders lieten Björn van Berlo (24) zien wat vrijwilligerswerk je kan opleveren. De pedagogisch medewerker, werkzaam in de kinderopvang, werd geboren in De Bunders. In groep 8 van basisschool 't Heibosch raakte hij besmet met het Kuussegattersvirus toen de keus voor een nieuwe jeugdprins op hem viel.