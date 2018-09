Koningin Máxima op de Noordkade in Veghel

Volgens directeur Harry Vermeulen van het theater is er geen enkel theater in Nederland te vergelijken met de Blauwe Kei, vanwege de veelzijdigheid van de locatie. Naast de grote theaterzaal zijn er zoveel ruimtes van verschillende grootte en vorm beschikbaar in het gehele complex dat die zo bij het theater en de voorstellingen betrokken kunnen worden. ,,De coöperatieve vorm maakt dat we met elkaar een slim exploitatiemodel hebben kunnen ontwikkelen", stelt Vermeulen. Het is een van de redenen waarom koningin Máxima besloot op de uitnodiging in te gaan om het theater te openen. Bovendien viert Veghel dat het voormalige CHV honderd jaar in Veghel aan de haven gevestigd is. De boeren coöperatie bracht welvaart voor veel kleine boeren in de regio en liet Veghel groeien. Gisteren werd dit al voor en door Veghel gevierd met een festivaldag.