Kra Ka Karnaval komt in Erp gemakkelijk op temperatuur

,,Het loopt gesmeerd," vertelt Marijn Pennings van carnavalsvereniging De Uilen, één van de organiserende partijen. De regie van het feest is echter in handen van de jongelui zelf. Joep Vlassak (19) is er één van: ,,Een paar vriendengroepen bepalen wat we nodig hebben voor een mooie Kra Ka en dit keer hebben we het meer geprofessionaliseerd. Een beter podium en meer wc's bijvoorbeeld. Ook is het aantal acts uitgebreid en hebben we meer dj's."

Bijzonder is de vrijwilligersgroep van zo'n 30 volwassenen. Overal zijn ze aanwezig, houden een oogje in het zeil, screenen bij de ingang of regelen het verkeer. En dat bij een temperatuur van slechts 2 graden boven nul.

Kra Ka Karnaval is onder te brengen in de categorie hippe festivals, al dragen de bezoekers wel bijna allemaal een kleurrijke carnavals-outfit. Het evenement werd in het leven geroepen als alternatief feest voor jongeren vanaf 16 jaar die met hun zuip- of herriewagens niet meer in de optochten mee mochten doen. Een groep bovendien die, wat vermaak betreft, nogal eens tussen de wal en het schip valt.

,,In de omgeving is voor ons niet veel te doen," bevestigen Eva (17) uit Eerde en Sanne (16) uit Veghel deze constatering. Met een grote groep vrienden fietsten de meiden naar Erp, net als hun vriendin Evie (17) uit Heeswijk Dinther. ,,We hoorden dat dit wel een leuk feest was. En dat klopt, het is hier supergezellig!"