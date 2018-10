'Kunnen clubs leven met drie keer een ontheffing voor alcohol?'

VEGHEL - Hebben verenigingen en dorpshuizen in Meierijstad behoefte aan meer dan drie keer paar jaar een ontheffing om alcohol te schenken bovenop de normale openingstijden? Het is Team Meierijstad niet meer duidelijk.

De partij vraagt clubs om voor 9 oktober aan te geven of ze met drie ontheffingsdagen kunnen leven, want op 11 oktober neemt de gemeenteraad er een besluit over. En Team Meierijstad is bereid een amendement in te dienen om niet drie keer maar vijf keer een ontheffing te verlenen.

De gemeente Meierijstad stelt nieuwe regels voor paracommerciële activiteiten, waarbij het gaat om het schenken van alcohol in niet-commerciële instellingen als buurthuizen en sportkantines. Meierijstad trekt de regels in de oude gemeenten Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode gelijk en schept daarmee duidelijkheid naar de horeca. De moeten vergunningen aanvragen voor evenementen; clubs moeten dat in hun ogen ook. De gemeente wil de norm vaststellen op drie ontheffingen per jaar voor clubs en buurthuizen.