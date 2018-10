Kwart nieuwe woningen Meierijstad moet sociale huur zijn

Meierijstad heeft weinig grond in bezit voor sociale woningbouw en heeft een groot tekort aan huurwoningen. In de Woonvisie die de gemeenteraad van Meierijstad in juli vaststelde, stond al het voornemen om de komende 10 jaar 25% van het woningbouwprogramma te realiseren in sociale huur. De raad besloot toen ook te onderzoeken of private grondexploitanten verplicht konden worden om een percentage sociale huurwoningen in hun plannen te realiseren.

De gemeente Meierijstad gaat daar nu echt mee aan de gang. 'We kijken in hoeverre we de lopende woningbouwplannen in deze opgave kunnen voorzien. Als er een tekort aan sociale huurwoningen in de huidige plannen zit, worden de mogelijkheden onderzocht of er in deze plannen nog bij te sturen is. Voor nieuwe plannen geldt dat we aan de start van het plan meteen gaan sturen op het aandeel sociale huur', stelt de gemeente in een persbericht. Het is niet duidelijk of de gemeente projectontwikkelaars kan verplichten om hieraan mee te werken.

Meedoen

Per 4 woningen 1 sociale huur dus. 'Daarmee behandelen we alle initiatiefnemers van nieuwe plannen gelijk. Iedereen gaat dan meedoen om deze maatschappelijke opgave te realiseren. Marktpartijen en projectontwikkelaars moeten dan meer samenwerken.

De gemeente denkt dat er met meer sociale huurwoningen meer doorstroming kan komen op de woningmarkt. En door het verplicht te stellen bij alle bouwplannen, wordt voorkomen dat bepaalde projecten 'overgewaardeerd' worden en dat andere projecten te eenzijdig worden geassocieerd met gemeentelijke gronden en gebouwen.