Man (25) uit Veghel heeft gasalarmpistool en munitie in huis

Dirk Lammers wordt de nieuwe centrumma­na­ger van Veghel

2 juni VEGHEL - Dirk Lammers wordt de nieuwe centrummanager van Veghel, als opvolger van Jan-Hein Opheij die in februari is gestopt. Dat is bekendgemaakt in een persbericht en nieuwsbrief van de winkeliersvereniging in Veghel.