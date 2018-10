Man is rijbewijs kwijt na stukje racen over N279 bij Beek en Donk

Zó jong nog en toch al zó eenzaam

7 oktober VEGHEL - Naar schatting acht procent van onze jeugd tussen 12 en 25 jaar is eenzaam. Dag in, dag uit worstelen deze jongeren - kinderen soms nog - met dat mistroostige gevoel van er niet bij horen. Met het verdriet van geen of nauwelijks contacten hebben, met mobieltjes die akelig zwijgen. Daar is nog weinig aandacht voor. Maar in Veghel ontstond het project Join us: ‘Wil je vrienden? Kom bij ons!’