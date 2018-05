Meierijstad Music Festival in Erp afgeblazen

Oldies back on stage

Het bestuur betreurt het dat na ruim 25 jaar een einde is gekomen aan dit eens zo succesvolle muziekfestival. Voorloper van het Meierijstad Music Festival is Oldies Back on Stage, dat sinds 1995 jarenlang zeer succesvol werd georganiseerd in De Blauwe Kei in Veghel. Er werden altijd meerdere muziekstijlen geprogrammeerd en live gebracht door (tribute)bands. Vooral bezoekers in de leeftijd van 30 tot en met 70 jaar kwamen uit verre omstreken naar het festival toe. In 2015 besloot het bestuur dat het roer om moest. Zeker toen bleek dat De Blauwe Kei als locatie niet meer beschikbaar was. Vorig jaar werd in Erp de eerste editie van Meierijstad Music Festival gehouden in Erp. Toen kwamen er nog zo’n 700 muziekliefhebbers op het festival af.