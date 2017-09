Met Bierfest in GelreDome komt jongensdroom van Veghelaar uit

,,Spannend, maar ontzettend gaaf." De ogen van Veghelaar Ron van Zelst glinsteren als hij over zijn nieuwste evenement praat. In het Arnhemse stadion is straks plek voor bijna 15.000 feestvierders. ,,Ieder dorp of stad heeft tegenwoordig wel een oktober- of bierfest. Wij gaan voor een stadionvariant. Nederland is hier klaar voor."

Zakenpartner Gerard van der Velden vult aan: ,,Daarom hebben we ook gekozen voor de GelreDome en niet voor de Brabanthallen. Het GelreDome is een A-merk qua eventlocatie en Arnhem ligt dichtbij het moederland van de Oktoberfeesten."