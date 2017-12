Met een golfkar over het terrein van Sligro tijdens de drukte rond kerstinkopen

De grote bedrijven bleven tijdens de laatste crisisjaren gewoon hun kerstpakketten bestellen voor hun personeel bij Sligro in Veghel. De kleinere bedrijven haakten af en deden het vooral zuinig aan. Dit jaar is er een kentering te merken. Het kerstpakket is helemaal terug van weg geweest bij het Midden- en Klein Bedrijf (MKB).

Woordvoerder Wilco Jansen van Sligro meldt dat het topdrukte is bij de vijftig filialen van Sligro, zoals in Veghel en in Den Bosch. ,,De grote bedrijven hebben hun orders al eerder dit jaar geplaatst. Maar nu dicht tegen Kerstmis zien we een hausse aan kleinere bedrijven kerstpakketten bestellen bij Sligro. In totaal verstouwen we iets meer dan een miljoen kerstpakketten. Terwijl er in heel Nederland 4,5 miljoen pakketten worden afgeleverd. Sligro heeft dus een flink aandeel in het totaal."