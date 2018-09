Met opgestoken plu kijken naar draaiende oudjes van SIEMei

,,Onze opgeknapte machines moeten bij tijd en wijle draaien. Dat is het leukst om met publiek erbij te doen", zegt Piet van der Poel voorzitter van SIEMei. ,,Ook de locomotief moet af en toe rijden. De brandweerauto is van 1955 tot 1978 in Sint-Oedenrode in bedrijf geweest. Die hebben we kunnen kopen en gaan we gebruiken als promotiewagen."

Publiek, met opgestoken paraplu of in regenkleding, luisterde naar de uitleg van vrijwilligers en bekeek de draaiende motoren uit 1926, ééncilinder watergekoelde viertakt benzinemotoren. Die maakten hun speciale geluid en de stoom ging met de wind mee, terwijl er hout werd gezaagd. Een imposante kraan kwam in beweging en een grote waterpomp zorgde voor een enorme waterverplaatsing in de haven.





Ondanks de regen stapten steeds weer groepjes bezoekers in de historische bus voor een kijkje bij het spoor. ,,We halen hier over de honderd belangstellenden", zegt Tonnie Kempens die langs het spoor woont en vrijwilliger is bij SIEMei. ,,Veel meer mensen dan we verwacht hadden, met dit weer. Zelfs de railfiets is gebruikt." De locomotor reed dan eens met en dan zonder de bollenwagen en telkens met enthousiaste passagiers. Kempens: ,,Die bollenwagen heeft speciale betekenis voor Veghel, want daarmee werd 25 jaar de cementaanvoer voor twee Veghelse bedrijven gedaan."

Volledig scherm De locomotor SIK 252 nam voor een dagje passagiers mee, tijdens de open dag van SIEMei. © Franka Willems-Netten