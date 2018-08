Mieke Bosch nieuwe armoede-ambassadeur Meierijstad: 'Ik werk niet zoals in de tv-programma's'

Ze heeft het al zo vaak meegemaakt; pas als het water aan de lippen komt, wordt er hulp gezocht. Als gas en elektra worden afgesloten en de stress zo groot is dat mensen ziek worden of gezinnen uiteenvallen. Mieke Bosch (61) is door de gemeente Meierijstad aangesteld als armoede-ambassadeur en wil in die hoedanigheid in een vroeger stadium bij mensen in nood binnenkomen. Dat is lastig, want problemen staan niet op hun voorhoofd geplakt. Er is vaak schaamte en angst om hulp te vragen. ,,Misschien komt iemand bij de huisarts met stressklachten. Of merkt de Thuiszorg dat er wat gaande is. Is er al een aantal maanden geen huur meer betaald. Ze gaat in gesprek met huisartsen, de Thuiszorg, de GGZ, scholen en de woningbouwcorporatie om armoede te signaleren.