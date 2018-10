New York Pizza opent deuren in Veghel

Danny Wartenbergh (32) uit Eindhoven is de eigenaar van de Veghelse franchisevestiging. Na in Eindhoven 4,5 jaar een eigen friettent te hebben gehad en daarvoor acht jaar bij McDonald's te hebben gewerkt, vond hij het tijd voor een nieuw avontuur. Dat start morgen in Veghel. Dan krijgt hij namelijk de sleutel overhandigd van zijn bezorg- en afhaalvestiging. ,,Er is de afgelopen weken hard gewerkt om de zaak in orde te maken. Donderdag wordt het pand door New York Pizza aan mij overgedragen."