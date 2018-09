Nieuwe appartementen voor kort of lang wonen bij De Watersteeg

De Watersteeg aan de Reigerdonk in Veghel kampte met leegstand nadat zorghotel Udens Duyn naast ziekenhuis Bernhoven de revalidatieafdeling van De Watersteeg had overgenomen. In 2017 kwamen zo 32 kamers leeg te staan. Omdat er wel veel vraag is in de regio aan zorgwoningen en ruimte om kort te verblijven na bijvoorbeeld een operatie, is ervoor gekozen om de Watersteeg op sommige plekken nieuw in te delen en zorgappartementen voor permanent en kort verblijf te maken. Op de eerste etage is nu een afdeling geopend waar mensen maximaal dertig dagen kunnen verblijven. Bijvoorbeeld omdat ze nog niet naar huis kunnen na een ziekenhuisopname of even niet meer thuis kunnen wonen omdat hun mantelzorger wat rust en ruimte nodig heeft: Boomgaard 12. Er zijn daar zestien appartementen waar mensen met een lichamelijke aandoening kunnen verblijven die een tijdelijke en kortdurende zorgvraag hebben.