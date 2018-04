Nieuwe weg tussen N279 en bedrijventerreinen Veghel-West pilotproject voor duurzaamheid

Dat laatste betekent onder meer dat de weg op zijn minst co2-neutraal wordt aangelegd , materiaal wordt hergebruikt en er veel aandacht is voor de omgeving van de nieuwe weg. ,,Het komt niet vaak voor dat we een compleet nieuwe weg aanleggen. Dit project is daarom een uitgelezen kans om ervaring op te doen met onze ambitieuze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, in alle fasen van een proces”, aldus wethouder Harry van Rooijen.

De duurzaamheidsdoelstellingen vormen volgens het gemeentebestuur van Meierijstad een zwaarwegend aspect in de aanbesteding. Het is nog niet bekend hoe de weg precies gaat lopen. Op verschillende momenten is er nog ruimte voor inspraak en het indienen van zienswijzen. Naar verwachting zullen college en raad in het najaar van 2019 een besluit nemen over de beoogde aanleg van de weg.