'Ongelofelijk dat veel winkels tijdens 'Pieten-koopzondag' Veghel dicht bleven'

In het centrum waren verschillende activiteiten met de Pieten te beleven, en ook Sinterklaas zelf kwam een kijkje nemen. Het Raadhuis op de Markt was wederom ingericht als Centraal Pietenburo,,Dat was ontzettend leuk. Dan is ontzettend jammer dat winkels er tijdens zo'n koopzondag in Veghel voor kiezen dicht te blijven. Ook bekende en grote winkelketens als Blokker en Hema. Wat een gemiste kans."

Vierde kwartaal

Opheij zegt er alles aan te doen om winkeliers te bewegen hun deuren tijdens koopzondagen, zeker in het vierde kwartaal met zijn vele feestdagen, te openen. ,,Maar je blijft afhankelijk van andermans keuzes. Er is kennelijk iets waardoor dit gebeurt." Opheij wil niet in de verwijtende sfeer blijven hangen, maar gaat zoeken naar een oplossing. ,,Ik ga er onder meer weer over mpraten et de voorzitter van de Veghelse winkeliersvereniging." Opheij verwacht in de toekomst geen honderd procentscore van winkels die open zijn. ,,Dat is niet haalbaar maar een betere score toch zeker wel."