Ongeluk op A50 bij Veghel, file voorbij

Historisch erfgoed van Erp krijgt 'nieuwe jas'

29 april ERP - Bij de officiële ingebruikname van de nieuwe ontmoetingsplek in het Molenpark in Erp, waren de vroegere eigenaren van het terrein Wim en Vic Sondag aanwezig. Het was zaterdagmiddag fris, toch waren er ruim 40 belangstellenden.