Op de Bunders en 't Heibosch in Veghel zegt de juf 'good morning'

Een half uurtje voor jezelf lezen, of voorgelezen worden. Dat gebeurt op basisschool De Bunders in Veghel deze maandag niet gewoon in het klaslokaal, maar in een bus. Een dubbeldekker nog wel. Dit alles in het kader van de Engelse lessen die deze school en zusterschool 't Heibosch in Veghel dit schooljaar al vanaf groep 1 aan de kinderen geven. Daarmee zijn het de eerste scholen in de gemeente Meierijstad waar de Engelse taal een vast en doorlopend onderdeel is in het lespakket.

Volledig scherm Bij basisschool De Bunders in Veghel hebben de leerlingen een 'Engelse' kinderboekenweek. In een dubbeldekker konden ze lezen, in het Nederlands of Engels. Alle kinderen vanaf groep 1 krijgen er Engelse les. © Kirsten Rietbergen/BD

,,Er zijn wel meer scholen die aandacht besteden aan Engels in onder- of middenbouw, maar dan vaak op projectbasis'', zegt directeur Minèt Peters. ,,Wij maken het een vast onderdeel van het lesprogramma. Want op jonge leeftijd leer je makkelijker meerdere vreemde talen tegelijk. Daar hebben de leerlingen in de toekomst profijt van. Internationalisering is de toekomst.'' De juf zegt bij binnenkomst in de klas dan ook geen 'goedemorgen', maar 'good morning'. En in de Engelse les praat de leerkracht constant Engels. Daar krijgen ook de leerkrachten les in. ,,Sommigen moeten echt wel een drempel over.''

