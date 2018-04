Op zoek naar historie met vaartocht bij Veghel

Wat er in een paar honderd jaar allemaal is gebeurd rondom de Zuidkade en Noordkade, dat is onvoorstelbaar. Dat verhaal begint al in de zeventiende eeuw, toen in het gebied waar de Oude Haven (passantenhaven) zou komen liggen een rosoliemolen neerstreek. Met paardenkracht werd uit zaden olie geperst. Veghelaren gebruikten die olie als brandstof in hun olielampen. Pas in 1862 kwam er een gasfabriek in Veghel.

De Eikelkamp werd het hart van de Veghelse successtory. Waar eens eiken werden geplant (later populieren) om wat geld te verdienen aan de houtproductie, daar kwam de vaargeul en haven. En dus ook de bedrijven die de groei van Veghel betekenden: De wasserij van Rath, Max Wolf jute zakken, Camps graanhandel, Van Eerd groothandel, CHV en DMV. Later natuurlijk nog Mars, Sligro, Vanderlande, BAS, de betoncentrales, Van Berkel, Goossens Wonen en Slapen, Maison van den Boer, Hutten Catering en al die anderen.