Oud-brandweercommandant en KBO-voorzitter Jan Neggers overleden

VEGHEL - Hij was een 'grandioze commandant' van de brandweer en zette zijn leiderschapskwaliteiten daarna in voor KBO, wandel- en gehandicaptensport. Geboren en getogen Veghelaar Jan Neggers is op 80-jarige leeftijd overleden.

Neggers genoot in Veghel grote bekendheid als brandweerman. Hij zat 37 jaar bij het korps waarvan veertien als commandant. 'Een grandioze commandant', zo nuanceerde wijlen burgemeester Ies Keijzer bij het afscheid van Neggers in 1998.

Neggers zelf zei destijds dat het stoppen hem geen pijn deed. Want: ,,Ik ga andere leuke dingen doen.'' Dat werd vooral aansturen en organiseren. Hij werd voorzitter van eerst de Lichamelijk Gehandicapten Sport Vereniging in de regio, daarna de KBO in Veghel. Ook de wandelsport in Veghel gaf hij een stevige duw. Hij initieerde de gezamenlijke voorbereiding op de Nijmeegse Vierdaagse (Veghel Wandelt) en de rolstoelcarrousel.

Orkesten

Neggers was een verenigingsmens. Hij tenniste graag, was actief in de Wijkvereniging Zuid en zat nog tot de zomer van 2018 in twee orkesten van muziekvereniging Frisselstein.