'Overlast katten is niet te handhaven'

De overlast van katten oplossen is een schier onmogelijke opgave, concludeert de raadscommissie Ruimte. Die besprak donderdagavond, op Dierendag, een wijziging in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), om beter te kunnen optreden bij overlast van gevaarlijke honden. Maar wat te doen bij kattenoverlast, vraagt de wijkraad Veghel-Zuid in een brief.

Daar is sinds enige tijd overlast van zwerfkatten, met name rondom winkelcentrum De Boekt. De eigenaren zijn er op aangesproken, er is zelfs kattenpoep teruggebracht die elders was gevonden, maar er wordt niet op gereageerd. Er is bij de gemeente geklaagd, maar die stuurt de mensen naar de wijkraad. ,,Wij weten ook niet hoe het aan te pakken'', zegt secretaris Riny van Dijk van de wijkraad Veghel-Zuid.

Daarom vroeg de wijkraad de commissie om aanpassing van de APV. Regelgeving genoeg over honden, over het aanlijnen, en opruimen van hondenpoep. Maar overlast door andere huisdieren als katten wordt niet of nauwelijks genoemd, constateert de wijkraad. Bijna alle partijen voelden donderdagavond mee met wijkraad, maar plaatsten vraagtekens bij de mogelijkheden en handhaving. ,,Het is een lastig verhaal'', zegt ook burgemeester Kees van Rooij. ,,Katten poepen vaak niet in openbaar gebied. Handhaven en bewijzen is bijna onmogelijk.'' Luc van de Tillaart van Lijst Blanco wijst als voorbeeld naar de gemeente Kapelle, waar ze de verordening ook hebben aangepast na kattenoverlast. ,,Hier is een bepaling 'geluidsoverlast door dieren' veranderd in 'overlast door dieren'. Hij overweegt een amendement in te dienen bij de komende raadsvergadering om de bewoordingen in de APV wat algemener te maken. Zodat honden én katten onder dezelfde regels kunnen vallen.