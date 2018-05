Personeel distributiecentra Jumbo stemt in met andere arbeidsvoorwaarden dan cao

Vrijwilli­ge Vera's en helpende Harries zitten niet te wachten op ceremonies

30 april De 10-jarige Melvin uit Esch is genomineerd voor de George Maduro Prijs, omdat hij knuffels maakt en inzamelt voor minder bedeelde kinderen. Jan uit Haaren en Marij uit Boxtel krijgen een lintje opgespeld, als waardering voor hun hulp aan anderen. Ook al kunnen al deze trofeeën en medailles me gestolen worden, het ontroert me dat er in deze zieke wereld nog zoveel mooie mensen zijn.