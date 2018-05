PieterBrueghelHuis in Veghel viert éénjarig bestaan. 'We plakken hier geen stickertjes op mensen'

Van buren naar een diamanten huwelijk

7:00 ZIJTAART - Jan Rijkers en Tonny Rijkers-Van Zutphen hadden woensdag iets te vieren. Niet zomaar iets, maar hun 60-jarige huwelijksjubileum. Op 23 mei 1958 trouwden ze in het gemeentehuis in Erp. Een half jaar later, op 4 november 1958, gaven ze elkaar nog eens het ja-woord in de kerk in Keldonk.