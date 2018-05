Pitbull niet gemaakt voor huis-tuin-en-keukengebruik

Schippers zien niets in vaarverbod bij dichte mist: 'Dit gaat ons te ver'

4 mei Het is niet aan overheden om te beslissen onder welke weersomstandigheden schepen wel of niet mogen varen. Dat stelt de brancheorganisatie voor de binnenvaart in reactie op aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). De raad publiceerde donderdag een rapport over de aanvaring met de stuw van Grave, eind 2016.